підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
ONLINE
9.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Херсонской области и города Херсона"

09 жовтня 2020, пʼятниця, 08:24 11
Суспільство 2020-10-09T10:15:03+03:00
Українські Новини
Карантин в Україні триває 212 днів. Які обмеження встановлено в регіонах

Карантин в Україні триває 212 днів. Які обмеження встановлено в регіонах

Надежда Комендантова
Карантин, Пандемія, Коронавірус, Карантин в Україні, Пандемія коронавірусу
Лабораторія. Фото: pixabay
Лабораторія. Фото: pixabay

Сьогодні, 9 жовтня, почався 212-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19, тоді як в Україні 5 397 нових випадків коронавірусу і 93 смерті за добу.

На засіданні Кабміну 26 серпня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 жовтня.

До цієї дати залишилося 23 дні.

Згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання. Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографікою, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більш ніж 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

У "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

У "помаранчевій зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

Іноземці та особи без громадянства, прибуваючи на територію України повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, і діє на термін перебування на території України (в тому числі на тимчасово окупованих територіях).

Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій мають  пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливо в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, проведеного після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей і Криму.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві за минулу добу кількість людей, які захворіли на коронавірус, збільшилася на 422 осіб до 25 896, померлих - на 11 до 453.

Тим часом МОЗ збільшує кількість тестувань на добу шляхом посилення потужності вітчизняних лабораторій.

 

Більше новин про: Карантин Пандемія Коронавірус Карантин в Україні Пандемія коронавірусу

Кожен житель Канади отримає вакцину від коронавіру...
З понеділка МАУ заборонить застосування пасажирами...
У Миколаївській області за добу відразу в 11 навча...
Національний цирк України відновлює вистави, але з...
Зеленський і Джонсон підписали нову угоду про співпрацю України й Великої Британії
Голова НБУ Шевченко розповів, за що оголосили догану Рожковій та Сологубу
Новини
"Фармак" у топ-10 компаній за Індексом прозорості сайтів українських компаній-2019 10:08
Черга людей для здачі тесту на коронавірус. Фото: Главком
З самого ранку біля однієї з лабораторій Києва утворилася черга з десятків бажаючих здати ПЛР-тест 09:58
Лічильники мають бути безкоштовно встановлені для всіх малозабезпеченних киян, - Шлапак 09:57
ЗСУ потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі 09:56
Кабмін сьогодні проведе засідання 09:30
більше новин
Міністр охорони здоров'я провалив тест країни на коронавірус, – лікарка Мар’яна Двуліт 14:20
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
Нацкорпус вимагає від Генпрокурора відкрити кримінальне провадження за фактом чергової поїздки Медведчука до РФ 11:11
Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну 11:10
Ховали в закритій труні. Рідні та близькі раптово померлого директора ліцею під Києвом спростували заяви чиновників райвно 12:19
більше новин
Олексій Бусаєв: Єдине вікно та збільшення строку оренди приміщень потрібні мільйону київських підприємців 10:00 Прес-реліз
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
На лікування одного хворого на коронавірус у тяжкій формі потрібно від 45 тис. гривень, - Степанов 12:50
Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді, - Лерос 10:41 Відео
У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com
У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ 16:40
більше новин
За 9 місяців Україна скоротила експорт продукції на 5,6%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok