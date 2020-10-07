Пытались сжечь сухую траву. Под Харьковом случился пожар, из-за которого к эвакуации готовили целый поселок

В поселке Жихарь под Харьковом местные жители пытались сжечь сухостой, из-за чего начался масштабный пожар, угрожавший жилым домам. Поджигателей не остановило даже то, что в Луганской области все еще тушат лесные пожары, бушующие там больше недели.

Об этом сообщает Telegram-канал "Труха. Харьков".

По словам очевидцев, в поселке уже сгорели два дома. На месте работают пожарные. Жителей поселка Жихарь хотели эвакуировать.

Пожар под Харьковом. Фото: пресс-служба ГСЧС

В комментарии каналу "Суспильне" руководитель Главного управления Государственной службы спасения по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин рассказал, что масштабное возгорание произошло из-за поджога в экосистемах.

В поселке горел камыш и сухая трава. Из-за сильного ветра пожар быстро распространился.

Пожар под Харьковом. Фото: пресс-служба ГСЧС

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что пожар тушили 15 пожарных автоцистерн и 55 человек личного состава ДСНС, 1 местная пожарная команда поселка Васищево, пожарный поезд, 3 автоцистерны для подвоза воды коммунального предприятия, 3 пожарных автоцистерны Октябрьского лесхоза. По предварительным оценкам огонь распространился на площадь 30 га.

Совместными усилиями в 17:00 распространения огня было остановлено, пожар локализован.

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала 9 очагов пожаров в Луганской области, 1 очаг локализовала.

Находящийся поблизости пункт пропуска "Станица Луганская" возобновил работу.

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