подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • Пытались сжечь сухую траву. Под Харьковом случился пожар, из-за которого к эвакуации готовили целый поселок
07 октября 2020, среда, 20:30 500
Происшествия 2020-10-07T21:28:59+03:00
Українські Новини
Пытались сжечь сухую траву. Под Харьковом случился пожар, из-за которого к эвакуации готовили целый поселок

Пытались сжечь сухую траву. Под Харьковом случился пожар, из-за которого к эвакуации готовили целый поселок

Кира Молчанова
Пожар, Харьковская область, ГСЧС
Пожар под Харьковом. Фото: пресс-служба ГСЧС
Пожар под Харьковом. Фото: пресс-служба ГСЧС

В поселке Жихарь под Харьковом местные жители пытались сжечь сухостой, из-за чего начался масштабный пожар, угрожавший жилым домам. Поджигателей не остановило даже то, что в Луганской области все еще тушат лесные пожары, бушующие там больше недели.

Об этом сообщает Telegram-канал "Труха. Харьков".

По словам очевидцев, в поселке уже сгорели два дома. На месте работают пожарные. Жителей поселка Жихарь хотели эвакуировать.

Пожар под Харьковом. Фото: пресс-служба ГСЧСПожар под Харьковом. Фото: пресс-служба ГСЧС

В комментарии каналу "Суспильне" руководитель Главного управления Государственной службы спасения по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин рассказал, что масштабное возгорание произошло из-за поджога в экосистемах.

В поселке горел камыш и сухая трава. Из-за сильного ветра пожар быстро распространился.

Пожар под Харьковом. Фото: пресс-служба ГСЧСПожар под Харьковом. Фото: пресс-служба ГСЧС

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что пожар тушили 15 пожарных автоцистерн и 55 человек личного состава ДСНС, 1 местная пожарная команда поселка Васищево, пожарный поезд, 3 автоцистерны для подвоза воды коммунального предприятия, 3 пожарных автоцистерны Октябрьского лесхоза. По предварительным оценкам огонь распространился на площадь 30 га.

Совместными усилиями в 17:00 распространения огня было остановлено, пожар локализован.

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала 9 очагов пожаров в Луганской области, 1 очаг локализовала.

Находящийся поблизости пункт пропуска "Станица Луганская" возобновил работу.

Больше новостей о: Пожар Харьковская область ГСЧС

Руководство "Нефтегаза" не сможет рассчитывать на премии при убытках по итогу года, о штрафах пока не говорят
На лечение одного больного коронавирусом в тяжелой форме требуется от 45 тыс. гривен, - Степанов
Новости
Олег Синегубов. Скриншот видео
Сколько надо смертей, чтобы признать неправоту? — Синегубов обратился к оппонентам 21:19
Раде посоветовали ограничить зарплаты госчиновников и руководителей госпредприятий 10 "минималками" 21:17
Похолодание, порывы ветра и ливни. Прогноз погоды на 8 октября 21:00
Без медицинского кислорода могут остаться пациенты одной из больниц Одессы, — СМИ 20:54
Пожар под Харьковом. Фото: пресс-служба ГСЧС
Пытались сжечь сухую траву. Под Харьковом случился пожар, из-за которого к эвакуации готовили целый поселок 20:30
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Украинским воспитателям дважды повысят зарплаты: когда и на сколько 05:45 Инфографика
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда 14:52
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Антон Кучухидзе: о пропагандистской атаке против саммита ЕС-Украина 2020 года 06:00 Мнение
больше новостей
Порошенко стало хуже - двустороннее воспаление легких при коронавирусе
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok