Сотрудник СБУ вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи. Ему грозит 7 лет тюрьмы

Сотрудник Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины в течение 2018-2019 годов самовольно отлучался с места службы, чтобы быть арбитром на футбольных матчах. Об этом Цензор.НЕТ сообщил начальник Управления по расследованию военных преступлений Главного следственного управления ГБР Ярослав Лешенко.

Так, сообщается что следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований направлено в суд уголовное производство по обвинению сотрудника в самовольном отлучении с места службы во время командировок для принятия участия в судействе матчей.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов этого сотрудника СБУ отправляли в регионы с целью оказания методической и практической помощи при проведении работ по технической защите информации. Но он, полагая, что руководство не будет проверять и контролировать его фактическое нахождение в командировках по определенными местами несения обязанностей военной службы, не получив соответствующих разрешений начальника, более 10 раз самовольно выезжал в другие города Украины, где принимал непосредственное участие в судействе футбольных матчей в качестве арбитра", - говорит Лешенко.

Сотруднику ГУ ВКР ДКР Службы безопасности Украины 5 июня 2020 года сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 409 УК Украины. В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве аферисты пытались продать должности помощников нардепов от "Слуги народа" за $18 тысяч.

Также сотруднику СБУ, вымогавшему взятку в $250 тысяч по делу Давыденко, снизили залог на 8 миллионов.

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