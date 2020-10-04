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  • "Шахтер" уходит на самоизоляцию. У Пятова и Степаненко выявили COVID-19
04 октября 2020, воскресенье, 23:58 30
Спорт 2020-10-05T00:45:01+03:00
Українські Новини
"Шахтер" уходит на самоизоляцию. У Пятова и Степаненко выявили COVID-19

"Шахтер" уходит на самоизоляцию. У Пятова и Степаненко выявили COVID-19

Елена Новикова
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Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

После матча "Десна" – "Шахтер", который состоялся сегодня, 4 октября, медицинская служба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты двоих футболистов и двоих сотрудников оказались положительными. Об этом сообщается на официальном сайте ФК "Шахтер".

"Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала "оранжево-черных" оказались положительными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что клуб предпринял все необходимые меры. "Шахтер" в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия.

Как сообщали Українські Новини, "Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

Ранее тренер "Шахтера" рассказал, кто виноват в потере очков в матче против "Руха".

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