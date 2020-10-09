Яйця і м'ясо птиці в Україні подорожчають на 20%, - експерти

Експерти прогнозують, що в Україні знову подорожчають яйця і м'ясо птиці у той час, як у вересні ціни на яйця злетіли на 64% . Про це повідомляє ТСН з посиланням на експертів.

Так, повідомляється, що експерти з Союзу птахівників України прогнозують зростання цін на м'ясо птиці та яйця в зв'язку з ростом цін на пшеницю і комбікорм.

Минулий рік був збитковим для багатьох підприємств, деякі з яких були змушені закритися, а інші скоротили поголів'я.

" Тому якщо зараз яйця коштують близько 18-20 гривень за десяток, то вже незабаром ціни виростуть до 23-25 гривень за десяток ", - вважають експерти.

Як повідомляли Українські новини, у Міністерстві розвитку громад і територій заявляють, що підстав для підвищення комунальних тарифів поки що немає. Однак є підстави для того, щоб змінити ставлення споживачів до енергоефективності своїх будинків.

Також з початку 2020 року в Україні подорожчали найбільш затребувані товари і послуги. Економісти поділяють позиції, які подорожчали, на дві групи – товари, ціна яких у другому кварталі збільшилася на 10% і більше, і товари, вартість яких зросла ненабагато.

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