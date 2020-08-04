В Украине подорожали яйца и гречка. Каких еще основных товаров коснулось повышение цен

В то время, как в Украине после падения начала расти средняя зарплата, с начала года подорожали самые востребованные товары и услуги. О причинах подорожания и прогнозах цен пишет "Сегодня".

Экономисты разделяют подорожавшие позиции на две группы – товары, цена которых во втором квартале увеличилась на 10% и более, и товары, стоимость которых выросла ненамного.

"Яйца во втором квартале значительно дорожали потому, что снижение цены на них в первом квартале не было экономически обоснованным, – разъяснил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко . – Произошло затоваривание из-за того, что ЕС ввел запрет на импорт украинской курятины и яиц по санитарным требованиям. Поэтому яйца в конце первого квартала продавались дешевле себестоимости, и производители об этом предупреждали".

По его словам, во втором квартале тренд поменялся, и в итоге к концу второго квартала яйца стоят уже не на 29% дешевле, чем в декабре 2019 года, а всего на 9%.

"Гречка, дешевевшая в течение двух лет, снова дорожает, так как ее посевы сократились, а импорт из РФ и Казахстана под запретом. Овощи борщевого набора значительно подорожали в апреле-июне из-за холодной весны и карантина – импорт упал в разы. Из-за карантина "золотыми" стали и яблоки. Остальные продукты дорожали, в зависимости от спроса и предложения", – резюмировал Алексей Дорошенко.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прокомментировал рост цен на гречку и сигареты.

"Подорожание гречневой крупы было прогнозируемым, гречихи в прошлом году посеяли мало, запасы заканчиваются, поэтому и цена пошла вверх, – отметил Олег Пендзин. – Сигареты дорожают, ибо на них ежегодно повышаются акцизы примерно на 20% за год (около 10 грн за пачку сигарет среднего класса). Так будет, пока цена не достигнет 90 грн за пачку (3 евро) – такое обязательство Украина взяла на себя еще в 2016 году, подписав Ассоциацию с ЕС".

Как сообщали Українські Новини, картофель продают дешевле, чем в прошлом году.

Также цены на помидоры взлетели на 30% за неделю.