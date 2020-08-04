подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • В Украине подорожали яйца и гречка. Каких еще основных товаров коснулось повышение цен
04 августа 2020, вторник, 09:07 326
Экономика 2020-08-04T09:11:53+03:00
Українські Новини
В Украине подорожали яйца и гречка. Каких еще основных товаров коснулось повышение цен

В Украине подорожали яйца и гречка. Каких еще основных товаров коснулось повышение цен

Анна Рудык
Повышение цен, Цены на продукты, цены на яйца, цены на гречку
Продукты. Фото: pixabay
Продукты. Фото: pixabay

В то время, как в Украине после падения начала расти средняя зарплата, с начала года подорожали самые востребованные товары и услуги. О причинах подорожания и прогнозах цен пишет "Сегодня".

Экономисты разделяют подорожавшие позиции на две группы – товары, цена которых во втором квартале увеличилась на 10% и более, и товары, стоимость которых выросла ненамного.

"Яйца во втором квартале значительно дорожали потому, что снижение цены на них в первом квартале не было экономически обоснованным, – разъяснил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко . – Произошло затоваривание из-за того, что ЕС ввел запрет на импорт украинской курятины и яиц по санитарным требованиям. Поэтому яйца в конце первого квартала продавались дешевле себестоимости, и производители об этом предупреждали".

По его словам, во втором квартале тренд поменялся, и в итоге к концу второго квартала яйца стоят уже не на 29% дешевле, чем в декабре 2019 года, а всего на 9%.

"Гречка, дешевевшая в течение двух лет, снова дорожает, так как ее посевы сократились, а импорт из РФ и Казахстана под запретом. Овощи борщевого набора значительно подорожали в апреле-июне из-за холодной весны и карантина – импорт упал в разы. Из-за карантина "золотыми" стали и яблоки. Остальные продукты дорожали, в зависимости от спроса и предложения", – резюмировал Алексей Дорошенко.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прокомментировал рост цен на гречку и сигареты.

"Подорожание гречневой крупы было прогнозируемым, гречихи в прошлом году посеяли мало, запасы заканчиваются, поэтому и цена пошла вверх, – отметил Олег Пендзин. – Сигареты дорожают, ибо на них ежегодно повышаются акцизы примерно на 20% за год (около 10 грн за пачку сигарет среднего класса). Так будет, пока цена не достигнет 90 грн за пачку (3 евро) – такое обязательство Украина взяла на себя еще в 2016 году, подписав Ассоциацию с ЕС".

Как сообщали Українські Новини, картофель продают дешевле, чем в прошлом году.

Также цены на помидоры взлетели на 30% за неделю.

Больше новостей о: Повышение цен Цены на продукты цены на яйца цены на гречку

Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве во время захвата здания сменил заложника, — СБУ
В Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 24% за неделю
Новости
В Украине подорожали яйца и гречка. Каких еще основных товаров коснулось повышение цен 09:07
Впервые с начала пандемии в Португалии ни одной смерти от коронавируса 09:00
В Одессе разрешили работать ночным клубам, ресторанам и детским лагерям 08:53
Каким будет курс доллара в августе. Эксперты дали прогноз 08:37
МВД Эстонии намерено наказать украинских заробитчан, нарушивших режим самоизоляции 08:31
больше новостей
Как и когда начнется новый учебный год в вузах. Кабмин дал разъяснение 05:45
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера 13:06
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
Луцк отказался вводить карантинные ограничения и просит вычеркнуть его из "красной зоны"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok