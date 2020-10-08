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08 октября 2020, четверг, 10:32 240
Кабмин 2020-10-08T11:27:51+03:00
Українські Новини
Пока нет оснований для повышения коммунальных тарифов, — Минрегион

Пока нет оснований для повышения коммунальных тарифов, — Минрегион

Елена Новикова
Коммунальные услуги, Повышение цен, Коммуналка, Минрегион, Коммунальные тарифы, Алексей Чернышов, Цены на коммуналку
Алексей Чернышов. Фото: Минрегион
Алексей Чернышов. Фото: Минрегион

В Министерстве развития общин и территорий заявляют, что оснований для повышения коммунальных тарифов пока нет. Однако есть основания для того, чтобы изменить отношение потребителей к энергоэффективности своих домов.

Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышов рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, в Минрегионе помогают гражданам платить меньше, есть программы для многоквартирных домов, где обеспечивают 70% покрытия затрат на термомодернизацию.

"Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявляет, что цены на газ для населения зимой будут вдвое больше, чем летом.

Ранее сообщалось о том, как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов.

Также Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" представила три тарифа на газ "Годовой", "Квартальный" и "Месячный" для бизнеса и населения.

Кроме того, что будет с ценами на газ после открытия рынка для населения.

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