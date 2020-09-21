Африканская страна хочет поставлять мясо крокодила в Украину

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявляет, что Южно-Африканская Республика заинтересована в экспорте в Украину мясной продукции, в частности мяса крокодила.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

Согласно ему, временно исполняющая обязанности председателя Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко встретилась со специалистами компетентных органов ЮАР.

Стороны обсудили возможности экспорта украинского мяса (птицы и свиней) в ЮАР, а также яиц и яичной продукции, в частности условия доступа на рынки.

"Кроме того, в ходе рассмотрения вопроса экспорта свинины участники обсудили возможности признания регионализации в части АЧС, учитывая ситуацию в мире", - говорится в сообщении.

Представители ЮАР, в свою очередь, выразили заинтересованность в экспорте в Украину шерсти и мясной продукции, в частности мяса крокодилов.

Украинская сторона отметила, что для начала импорта в Украину необходимо пройти соответствующую процедуру аккредитации для страны и ее предприятий.

По итогам встречи была достигнута договоренность продолжить коммуникацию на уровне компетентных органов по поднятым вопросам.

Как сообщали Українськi Новини, ученые выяснили, остается ли коронавирус жизнеспособным на замороженных продуктах.

Ранее эксперты рассказали, какое мясо самое полезное.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости