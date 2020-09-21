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21 сентября 2020, понедельник, 18:15 998
Экономика 2020-09-21T18:15:51+03:00
Українські Новини
Африканская страна хочет поставлять мясо крокодила в Украину

Африканская страна хочет поставлять мясо крокодила в Украину

Валерия Драгомирова
ЮАР, Крокодилы, Мясо крокодила
Крокодил. Фото: pixabay
Крокодил. Фото: pixabay

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявляет, что Южно-Африканская Республика заинтересована в экспорте в Украину мясной продукции, в частности мяса крокодила.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

Согласно ему, временно исполняющая обязанности председателя Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко встретилась со специалистами компетентных органов ЮАР.

Стороны обсудили возможности экспорта украинского мяса (птицы и свиней) в ЮАР, а также яиц и яичной продукции, в частности условия доступа на рынки.

"Кроме того, в ходе рассмотрения вопроса экспорта свинины участники обсудили возможности признания регионализации в части АЧС, учитывая ситуацию в мире", - говорится в сообщении.

Представители ЮАР, в свою очередь, выразили заинтересованность в экспорте в Украину шерсти и мясной продукции, в частности мяса крокодилов.

Украинская сторона отметила, что для начала импорта в Украину необходимо пройти соответствующую процедуру аккредитации для страны и ее предприятий.

По итогам встречи была достигнута договоренность продолжить коммуникацию на уровне компетентных органов по поднятым вопросам.

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