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08 октября 2020, четверг, 21:07 295
Общество 2020-10-08T21:07:48+03:00
Українські Новини
Национальный цирк Украины возобновляет представления, но с карантинными мерами: что покажут зрителям

Национальный цирк Украины возобновляет представления, но с карантинными мерами: что покажут зрителям

Валерия Драгомирова
Карантинные меры, Национальный цирк Украины, Киевский цирк
Национальный цирк Украины в Киеве. Фото: Википедия
Национальный цирк Украины в Киеве. Фото: Википедия

В то время, как Cirque du Soleil объявил о банкротстве из-за пандемии коронавируса, Национальный цирк Украины в Киеве с 10 октября начнет показ представлений с 50% заполненности зрительского зала и рассадкой зрителей в шахматном порядке.

Об этом сообщил генеральный директор Национального цирка Украины Владислав Корниенко на пресс-конференции в четверг, передают Українськi Новини.

"Я хотел бы доложить обществу о том, что меры борьбы, профилактики и противодействия распространения эпидемии для нас стоят сегодня в приоритете. Я не буду перечислять огромное количество закупленных, подготовленных... и антисептиков, и каждому зрителю мы в качестве сюрприза к купленному билету даем маску. Она, правда, брендированная будет, маска Национального цирка, но маска профилактическая. Все полностью будут оборудованы точки прохода, контроля, места общего пользования... И, конечно, шахматная рассадка. В зале Национального цирка 2 тыс. мест... Правительство сегодня дало разъяснение в части культурных мероприятий, что до 50% с соблюдением территории (дистанции) мы можем размещать зрителей", - сказал он.

При этом Корниенко отметил, что во время карантина Министерство культуры и информационной политики выделяло частично средства на питание животных и оплату пребывания артистов и сотрудников цирка или на вынужденном простое, или на репетициях.

Также, по его словам, Национальный цирк - единственное заведение культуры, у которого в штате есть животные.

Цирк представит две программы - "День Рождения" и "Хэллоуин".

В программах представлений будут задействованы как артисты разных жанров, так и животные.

Как сообщали Українськi Новини, в январе бывшее Министерство культуры, молодежи и спорта намеревалось инициировать запрет использования животных в цирках с 2021 года.

Тем временем Харьковский зоопарк хочет построить океанариум за полмиллиарда гривен. 

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