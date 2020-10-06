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06 октября 2020, вторник, 06:00 119
Общество 2020-10-06T07:00:03+03:00
Українські Новини
Харьковский зоопарк хочет построить океанариум за полмиллиарда гривен

Харьковский зоопарк хочет построить океанариум за полмиллиарда гривен

Анна Рудык
Зоопарк, Тендер, зоопарки, Харьковский зоопарк
Харьковский зоопарк. Фото: официальный сайт
Харьковский зоопарк. Фото: официальный сайт

Коммунальная организация "Харьковский зоологический парк" объявил тендер на строительство нового океанариума ориентировочной стоимостью 488,012 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно им, на участке предполагается снос старого дома аквариума и строительство нового здания океанариума с пристроенным к нему зданием инженерного обеспечения океанариума, а также предполагается расположение основных и второстепенных подходов и подъездов и благоустройство территории.

В запроектированном здании предусмотрены системы хозяйственного и питьевого водопровода холодной и горячей воды, пожарного водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, холодоснабжения, кондиционирования, телефонизации, видеонаблюдения, охранной сигнализации.

Участок строительства океанариума расположен в геометрическом центре территории зоопарка в тематической зоне "Водный мир".

Площадь застройки составляет 3,27 тыс. кв. м.

Срок выполнения работ - до 31 декабря 2021 года.

Конечный срок подачи предложений - 18 октября, аукцион назначен на 23 ноября.

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