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29 января 2020, среда, 19:16 18
Кабмин 2020-01-29T19:17:18+02:00
Українські Новини
Минкульт намерен запретить эксплуатацию животных во всех цирках с 2021

Минкульт намерен запретить эксплуатацию животных во всех цирках с 2021

Анна Рудык
эксплуатация животных в цирках, Цирк, Животные, Министерство культуры
Животные в неволе
Животные в неволе

Министерство культуры, молодежи и спорта планирует запретить использовать животных в цирках с 2021 года. Об этом заявила заместитель главы ведомства Ирина Подоляк, пишет пресс служба Минкульта.

Так, сообщается, что Минкультуры уже готовит соответствующий законопроект.

"У государства есть политическая воля, а в органах власти есть понимание, что мы перестаем с 2021 использовать животных в цирках. Этот вопрос должен быть урегулирован законодательно, так как в противном случае мы ставим в неравные условия государственные цирки и передвижные цирки. Мы убеждены, что закон будет принят, потому что есть большой запрос общества", - отметила Подоляк.

Отмечается, что законопроект правительство разрабатывает вместе с двумя парламентскими комитетами - экологическим и гуманитарным.

По словам Подоляк, запрет использования животных в цирках является одним из этапов перехода к европейским практикам гуманного обращения с ними.

"Мы понимаем, что гуманное отношение к животным, а именно полный запрет использования животных в развлекательных шоу - это цивилизационная потребность украинского общества", - сказала Подоляк.

Также Подоляк заявила, что 7 государственных цирков должны до 2021 года изменить свой репертуар. Сейчас у них есть 317 животных, которых привлекают к цирковым шоу. Из этих 317 животных 96 в собственности государства. Их планируют пристроить в различные общественные организации.

Как сообщали Українські Новини, в Черновцах запретили передвижные цирки с эксплуатацией животных.

Также в сентябре в 24 городах Украины прошли марши в защиту животных.

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