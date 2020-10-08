Національний цирк України відновлює вистави, але з карантинними заходами: що покажуть глядачам

З 10 жовтня Національний цирк України в Києві почне показ вистав з 50% заповненості глядацького залу і з розсадженням глядачів в шаховому порядку у той час, як Cirque du Soleil оголосив про банкрутство через пандемію коронавірусу

Про це повідомив генеральний директор Національного цирку України Владислав Корнієнко на пресконференції в четвер, передають Українські Новини.

"Я хотів би доповісти суспільству про те, що заходи боротьби, профілактики та протидії поширення епідемії для нас стоять сьогодні в пріоритеті. Я не буду перераховувати величезну кількість закуплених, підготовлених ... і антисептиків, і кожному глядачеві ми як сюрприз до купленого квитка даємо маску. Вона, правда, брендована буде, маска Національного цирку, але маска профілактична. Всі повністю будуть обладнані точки проходу, контролю, місця загального користування ... І, звичайно, шахове розсадження. У залі Національного цирку 2 тис. місць ... Урядом сьогодні було надано роз'яснення в частині культурних заходів, що до 50% з дотриманням території (дистанції) ми можемо розміщувати глядачів", - сказав він.

При цьому Корнієнко відзначив, що під час карантину Міністерство культури й інформаційної політики виділяло частково кошти на харчування тварин і оплату перебування артистів та співробітників цирку або на вимушеному простої, або на репетиціях.

Також, за його словами, Національний цирк - єдиний заклад культури, у якого в штаті є тварини.

Цирк представить дві програми - "День Народження" і "Гелловін".

У програмах уявлень будуть залучені як артисти різних жанрів, так і тварини.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство культури, молоді і спорту планує заборонити використання тварин у цирках з 2021 року.

Крім того, "Харківський зоологічний парк" оголосив тендер на будівництво нового океанаріуму орієнтовною вартістю 488,012 млн гривень.

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