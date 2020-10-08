Несмотря на "зеленую" зону в Кировоградской области вводят ограничения

В то время как в Украине за сутки выявили более 5 000 случаев заражения коронавирусом, власти Кировоградской области, которая находится в "зеленой" карантинной зоне, вводят запрет на массовые мероприятия.

Как передают Українські Новини, об этом в своем Telegram-аккаунте написал глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко.

"Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о временном запрете массовых мероприятий на Кировоградщине. Вопрос инициировал я ввиду обострения эпидемической ситуации", — пишет Назаренко.

Он также подчеркнул, что понимает, что регион находится в "зеленой" зоне, из-за чего подобное решение может показаться преждевременным.

"Я считаю, это правильный шаг", — отметил глава Кировоградской ОГА.

Запрет на проведение массовых мероприятий в регионе вступил в силу в пятницу, 9 октября, и продлится до появления соответствующего решения.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Кропивницком в одном из учебных заведений почти 150 учащихся отправили на самоизоляцию из-за подтвержденного случая COVID-19 у преподавателя.

Также сообщалось, что в Минздраве заявили о готовности развернуть временные объекты для пациентов с COVID-19, если ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля.

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