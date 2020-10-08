подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
08 октября 2020, четверг, 20:36 551
Силовые структуры 2020-10-08T20:45:01+03:00
Українські Новини
В Киеве начальник отделения полиции требовал 500 тыс. грн за закрытие дела о мошенничестве

В Киеве начальник отделения полиции требовал 500 тыс. грн за закрытие дела о мошенничестве

Кира Молчанова
Киев, Генпрокуратура, Полиция, Взятка
Взятка. Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины
Взятка. Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины

Пока одни правоохранители пытаются ловить мошенников, другие выпускают их за вознаграждение. Так, в Киеве задержали заместителя начальника отделения полиции - начальника следственного отделения одного из отделов ГУ Нацполиции в Киевской области в момент получения взятки в размере полумиллиона гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе Офис генпрокурора.

Следствие выяснило, что чиновник потребовал у человека, которого подозревали в совершении мошенничества в особо крупных размерах взятку 500 тыс. грн за закрытие уголовного дела. При получении 400 тыс. грн взятки он был задержан правоохранителями.

Сейчас решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Взятка. Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины Взятка. Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины

Как сообщали Українські Новини, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно приговорил судью Хозяйственного суда Одесской области к 9 годам лишения свободы за получение 570 тыс. гривен взятки.

Ранее НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда.

Больше новостей о: Киев Генпрокуратура Полиция Взятка

Лоббисты подготовили визит украинских чиновников в...
Антикоррупционный суд заочно приговорил судью в бе...
Из-за концерта Ирины Билык в Харькове полиция откр...
У Кличко внесли в перечень объектов культурного на...
Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании
Больше половины украинцев придут на выборы, даже если ситуация с коронавирусом обострится
Новости
Массовое заражение коронавирусом в донецком "Шахтере". 9 игроков и 9 сотрудников клуба заболели COVID-19 21:47
В музее Лондонского Тауэра появится украиноязычный аудиогид 21:42
Харьковский аэропорт Ярославского сообщил о восстановлении пассажиропотока 21:12
COVID-19 диагностировали у городского головы Умани Цебрия 21:11
Национальный цирк Украины возобновляет представления, но с карантинными мерами: что покажут зрителям 21:07
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
"Все четко": Зеленский рассказал о впечатлениях от саммита "Украина-ЕС" 10:10
больше новостей
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok