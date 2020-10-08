В Киеве начальник отделения полиции требовал 500 тыс. грн за закрытие дела о мошенничестве

Пока одни правоохранители пытаются ловить мошенников, другие выпускают их за вознаграждение. Так, в Киеве задержали заместителя начальника отделения полиции - начальника следственного отделения одного из отделов ГУ Нацполиции в Киевской области в момент получения взятки в размере полумиллиона гривен. Об этом сообщают в пресс-службе Офис генпрокурора. Следствие выяснило, что чиновник потребовал у человека, которого подозревали в совершении мошенничества в особо крупных размерах взятку 500 тыс. грн за закрытие уголовного дела. При получении 400 тыс. грн взятки он был задержан правоохранителями. Сейчас решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Взятка. Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины Как сообщали Українські Новини, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно приговорил судью Хозяйственного суда Одесской области к 9 годам лишения свободы за получение 570 тыс. гривен взятки. Ранее НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда.