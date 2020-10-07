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07 октября 2020, среда, 17:01 124
Судебная власть 2020-10-07T17:01:11+03:00
Українські Новини
Антикоррупционный суд заочно приговорил судью в бегах к 9 годам тюрьмы за получение 0,5 млн гривен взятки

Антикоррупционный суд заочно приговорил судью в бегах к 9 годам тюрьмы за получение 0,5 млн гривен взятки

Александр Савич
Судья, Высший антикоррупционный суд, Взятка, Взятка судье, ВАКС, взятки судьям
Судью-взяточника заочно приговорили к 9 годам тюрьмы. Фото: pixabay
Судью-взяточника заочно приговорили к 9 годам тюрьмы. Фото: pixabay

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно приговорил судью Хозяйственного суда Одесской области к 9 годам лишения свободы за получение 570 тыс. гривен взятки, в то время как НАБУ сообщило экс-депутату Рады Микитасю о подозрении во взяточничестве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

7 октября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала судью виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 368 Уголовного кодекса (в редакции закона от 18.04.2013 № 221-VII).

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Обвиняемого лишили права занимать должность судьи и постоянно или временно осуществлять функцию представителя власти сроком на 3 года.

Суд также принял решение о специальной конфискации и постановил изъять у обвиняемого 250 тыс. гривен в доход государства.

До вступления приговора в законную силу судьи избрали осужденному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического его задержания с целью направления для отбывания наказания.

Обвиняемый с 2014 года находится в розыске.

Коллегия судей ВАКС осуществляла специальное судопроизводство в отношении судьи.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Судью обвиняли в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в сумме около 570 тыс. гривен за вынесение в пользу истца судебного решения в хозяйственном деле о взыскании страховой выплаты в сумме 2 300 000 гривен.

В 2014 году судья был уличен во время получения последней части неправомерной выгоды.

Пока соответствующие органы согласовали разрешение на его задержание, подозреваемый сбежал за границу.

В мае 2014 года его объявили в розыск, однако место нахождения осужденного пока неизвестно.

Как сообщали Українські новини, НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда.

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