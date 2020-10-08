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08 октября 2020, четверг, 05:40 4
Общество 2020-10-08T05:40:01+03:00
Українські Новини
Мошенники воруют социальные сети с помощью QR-кодов. Как не стать жертвой аферистов

Мошенники воруют социальные сети с помощью QR-кодов. Как не стать жертвой аферистов

Анна Рудык
Мошенничество, Воровство, мошенники, кража данных, QR-код
Телефон. Фото: pixabay
Телефон. Фото: pixabay

В то время, как Приватбанк предупреждает о фальшивой странице Privat24 в социальной сети Instagram, с помощью QR-кодов мошенники заражают телефоны вирусом и получают доступ к соцсетям их владельцев, а в некоторых случаях - банковскому приложению. Об этом пишет OBOZREVATEL

"Ко мне буквально неделю назад обращались из киберполиции по поводу консультаций о таком виде мошенничестве", – рассказывает замдиректора ЕМА Олеся Данильченко.

Из-за карантина в большинстве кафе и ресторанов используют QR-код вместо традиционного меню, это может привести к росту случаев мошенничества, предполагает Данильченко.

Однако пока говорить о том, что такая схема распространена, преждевременно. "Я слышала о таких случаях в Европе. У нас это пока не так распространено", – говорит Данильченко.

При этом схема обмана ничем не отличается от уже хорошо известных, когда украинцам предлагают перейти по вредоносным ссылкам или загрузить специальное приложение. Вот только если раньше нужно было заинтересовать и уговорить открыть ссылку, то сейчас достаточно всего лишь перейти по QR-коду.

Эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь рассказала, как работает такая схема:

  • Первое – мошенники оставляют листики с QR-кодами на столбах, в кафе и ресторанах (чтобы посетители приняли их за меню).
  • Второе – украинец переходит по ссылке и сразу попадает либо на вредоносный сайт, который предлагает загрузить вирус, либо на страницу с загрузкой приложения;
  • Третье – согласившись открыть либо загрузить программу, телефон заражается вирусом, который может блокировать разные приложения, воровать все сохраненные пароли.

"Цель всегда одна и та же – получить доступ к средствам, взломать почту, банковское приложение, снять средства с карты. Здесь нет ничего нового. Все начиналось с того, что такие ссылки просто присылали в сообщениях в соцсетях. Потом, когда сообщения перестали открывать, начали взламывать страницы и отправлять списку контактов и друзей ту же ссылку. Сейчас, когда и украинцы стали более осторожными пользователями, и социальные сети усовершенствовали механизм верификации и оперативно реагируют на жалобы, мошенники пользуются QR-кодами", – рассказывает Сичкарь.

Как сообщали Українські Новини, в Сумах два мошенника создали call-центр, операторы которого выдавали себя за сотрудников банка, выпытывали конфиденциальную информацию у иностранцев и выводили деньги с их счетов. Пострадавшим нанесен ущерб почти на 3 миллиона гривен. 

Также в Киеве полицейские прекратили деятельность двух коллекторских "колл-центров", сотрудники которых угрожали людям по телефону.

 
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