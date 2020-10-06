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06 октября 2020, вторник, 14:52 16
Силовые структуры 2020-10-06T14:52:27+03:00
Українські Новини
НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда

НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда

Надежда Комендантова
Зарплата, Коррупция, Уголовное дело, НАБУ, Взятки чиновникам, взятки судьям
Суд Фото: 5 канал
Суд Фото: 5 канал

Национальное антикоррупционное бюро отказалось открыть уголовное производство о возможном получении взяток судьями Конституционного и Верховного судов.

Об этом говорится в материалах Высшего антикоррупционного суда, передают Українськi Новини.

8 сентября в НАБУ поступило заявление о совершении преступлений судьями Конституционного Суда и Верховного Суда, которые имеют признаки состава преступления, предусмотренного ст.27, ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Однако расследование не было начато.

В Единый реестр досудебных расследований данные не вносились.

После этого заявитель обжаловал бездеятельность НАБУ в суде, однако суд отказал в удовлетворении его жалобы.

Как сообщали Українськi Новини, 14 судей Конституционного Суда получили от 34,7 тыс. гривен до 400 тыс. гривен зарплаты за июль.

Тем временем, судьи Антикоррупционного суда за август получили до 149 тыс. гривен зарплаты.

Кроме того, зарплата главы Верховного Суда Валентины Данишевской за июль составила 507 087 гривен.

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