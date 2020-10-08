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08 октября 2020, четверг, 19:49 112 Видео
Общество 2020-10-08T19:51:29+03:00
Українські Новини
В Сумах ужесточают карантин из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом

В Сумах ужесточают карантин из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом

Константин Долгий
Сумы, Сумская область, Пандемия коронавируса, коронавирус в Сумской области, Оранжевая зона
Перчатки и респиратор. Фото: pixabay
Перчатки и респиратор. Фото: pixabay

В то время как в Украине впервые с начала пандемии коронавируса выявили более 5 000 заболевших за сутки, городской голова Сум Александр Лысенко объявил об ужесточении ограничении, который вступят в силу с завтрашнего дня.

Как передают Українські Новини, соответствующее заявление Лысенко сделал во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

На фоне стремительного роста количества заболевших коронавирусом нового типа комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ввести режим обязательного ношения защитных масок.

Кроме того с 12 октября в Сумах начнут проводить массовую дезинфекцию, которая затронет подъезды всех домов, общественный транспорт и все учреждения на территории города.

Также в Сумах будут усиленно проверять магазины, заведения общественного, учреждения всех форм собственности на соблюдение правил карантина. При этом, если они будут выявляться, то заведение будет прекращать свою работу.

"Системные нарушения — это более трех нарушений. Извините, мы уже не можем наблюдать за этими нарушениями", — сказал городской голова.

Как сообщали Українські Новини, ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отнесла Сумы в "оранжевую" карантинную зону.

Также сообщалось, что в Сумах выявили вспышку коронавируса среди работников Сумского апелляционного суда.

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