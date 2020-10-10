В Украине запретят кредиты под 0%: граждан ждет банковское новшество

В то время, как Нацбанк призвал украинцев быть осторожными с кредитами под 0%, в Украине вступит в силу закон, который обяжет финучреждения раскрывать полную стоимость микрокредитов – ссуд, которые меньше минимальной зарплаты 5000 гривен и краткосрочных заимствований (до одного месяца). Об этом пишет Obozrevatel. Документ уже подписал президент Зеленский. Закон вступает в силу через 3 месяца со дня его опубликования – в январе 2021 года. Сообщается, что финансовые компании будут обязаны указывать реальную годовую процентную ставку по микрокредитам, которая включает все без исключения затраты клиента. Это также касается и рекламы. Будет запрещено указывать процентные ставки на уровне 0% или 0,01%, которые могут действовать в течение короткого льготного периода, что приводит к неправильному пониманию стоимости кредита потребителем. Договор должен будет содержать полную информацию о займе, а именно: полную процентную ставку; наличие дополнительных и сопутствующих услуг; ориентировочную общую стоимость кредита; график платежей; информацию о санкциях в случае просрочки. Какие штрафы за просрочку Появится максимальная планка штрафов и пени – двойная сумма кредита. В то же время такое ограничение не может увеличиваться по договоренности сторон (даже если такое условие предусмотрено в договоре). Закон также предусматривает, что в случае просрочки ставка по микрокредитам может меняться в худшую для клиента сторону. Так как именно штрафы в случае просрочки могут удвоить-утроить или даже увеличить долг в десять раз. Клиенты могут не разобраться в графике платежей. В то же время система уплаты штрафов может быть прописана слишком сложно, поэтому заемщик не понимает их объема. Штраф может составить, например, 2% от просроченного платежа в первый день просрочки и еще плюс 2% каждый следующий день. К этому может добавляться пеня, например, 1,5% от суммы кредита за каждый день просрочки. Что дает закон Закон усилит защиту потребителей микрокредитов от необоснованной долговой нагрузки, а также обезопасит кредиторов от недобросовестных заемщиков и, соответственно, будет способствовать уменьшению доли проблемной задолженности. Кроме того, закон устанавливает максимальную планку штрафных санкций, которые банк может начислить клиенту в случае просрочки выплат по кредиту.Как сообщали Українські Новини, в конце лета в Украине сократилась доля проблемных кредитов. Ранее Зеленский одобрил запрет начислять штрафы за неуплату кредита во время карантина.