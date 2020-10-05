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05 октября 2020, понедельник, 11:10 382
Экономика 2020-10-05T12:30:02+03:00
Українські Новини
В конце лета в Украине сократилась доля проблемных кредитов

В конце лета в Украине сократилась доля проблемных кредитов

Ольга Фандорина
Кредиты, банковская система, Проблемные кредиты, неплатежеспособность
Кредиты. Фото: pixabay
Кредиты. Фото: pixabay

В августе доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,07 п. п. до 48,05% по сравнению с июлем.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 сентября общий объем выданных кредитов увеличился на 2,8 млрд гривен с 1,137 трлн гривен (на 1 июля) до 1,139 трлн гривен.

Из них неработающие кредиты составили 547,708 млрд гривен (+520 млн гривен к предыдущему месяцу).

Сокращение доли проблемных кредитов произошло за счет сокращения этого показателя в группах банков: в Приватбанке на 0,19 п.п. до 79,44%, в банках с частным капиталом – на 0,22 п.п. до 18,52%.

При этом в госбанках этот показатель вырос на 0,15 п.п. до 63,69%, в госбанках без Приватбанка – на 0,32 п.п. до 47,56%.

Доля не работающих кредитов у неплатежеспособных банков на 1 сентября составила 15,95%.

В то время как НБУ продает валюту из резервов, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в сентябре сократился в 2,1 раза с 45,657 млрд гривен (на 1 сентября) до 21,275 млрд гривен (на 1 октября).

В январе-марте текущего года доходы населения увеличились на 7,3% по сравнению с 1-м кварталом 2019 года до 874,409 млрд гривен.

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