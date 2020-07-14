Украинцев призвали быть осторожными с кредитами "под 0%"

В то время, как украинцы смогут брать ипотеку под 10%, Национальный банк призывает население быть осторожными с кредитами "под 0%".

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

НБУ подчеркнул, что украинцам стоит быть очень осторожными с кредитами "под 0%", поскольку банки не раздают средства просто так.

Центробанк советует внимательно читать договоры и проверять все условия кредита.

"Фишка кредитов "под 0%"- эта ставка может действовать неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. В обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту - 1 702% годовых. Но есть сложность. Человек самостоятельно подписал договор с такими условиями. Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, - это суд", - сообщила начальник управления защиты прав потребителей финуслуг Ольга Лобайчук.

Отмечается, что с января 2020 года в Украине начала работать новая система защиты прав потребителей финансовых услуг.

"Мы начали активную работу с банками. Установили требования к рекламе и информации на сайте. Банки должны будут их выполнять с сентября. Аналогичные требования разрабатываем к финансовым компаниям. Но это не делается за один день. Это долгий и сложный процесс", - подчеркнула Лобайчук.

Как сообщали Українські Новини, по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали кредитов на 381 млн гривен.



Ранее Зеленский одобрил запрет начислять штрафы за неуплату кредита во время карантина.