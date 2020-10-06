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  • Жителей Одессы с COVID-19 врачи отправляют лечиться домой из-за отсутствия мест в больнице, — волонтер
06 октября 2020, вторник, 18:23 750 Видео
Общество 2020-10-06T18:30:01+03:00
Українські Новини
Жителей Одессы с COVID-19 врачи отправляют лечиться домой из-за отсутствия мест в больнице, — волонтер

Жителей Одессы с COVID-19 врачи отправляют лечиться домой из-за отсутствия мест в больнице, — волонтер

Константин Долгий
Одесса, Одесская область, Больницы, коронавирус в Украине, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Одесской области
Больница. Фото: Минздрав Украины / Facebook
Больница. Фото: Минздрав Украины / Facebook

В то время как в Украине стремительно возросло количество пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация, в Одессе не осталось больниц, где могли бы принять людей с коронавирусной инфекцией.

Как передают Українські Новини, об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Катерина Ножевникова.

По словам девушки, к ней массово обратили жители Одессы, родственникам или близким которых довелось столкнуться с COVID-19. Все они заявляют о том, что больницы отказывают им в госпитализации, ссылаясь на полную загруженность коек, которые предназначены для пациентов с коронавирусом.

"Город закрыл приём больных. Инфекционка не принимает - заполнена. Отправляет в еврейскую. Еврейская закрыла приём. Двух пациентов отправили в Черноморск. Двое сидят сейчас под больницей. Отправлять уже некуда", — написала она.

Волонтер опубликовала видеозаписи со звонками одесситов, которые рассказали о столкнувшихся проблемах:

Согласно данным Минздрава, с начала пандемии в Одесской области было подтвержден 15 021 случай заражения коронавирусом. Побороть заболевание COVID-19 смогли 2 558 человек, погибли — 226.

Как сообщали Українські Новини, ранее в областном лабораторном центре заявили о полном отсутствии тестов для выявления коронавируса, а также реагентов, которые необходимы для проведения тестирования.

Также сообщалось, что в Одессе коронавирусом заразился двухмесячный ребенок, которого врачи отправили на амбулаторное лечение.

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