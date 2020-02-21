Какие профессии пользуются спросом, а какие в будущем исчезнут

В 2019 году чаще всего работодатели искали специалистов в сфере IT и маркетинга. Об этом, а также о том, что будет происходить с рынком труда в будущем, сообщает компания HeadHunter.ua.

Согласно анализу предложений о работе, размещенных на сайте компании в прошлом году, больше вариантов относительно трудоустройства имели IT-шники, менеджеры по продажам и маркетологи. По крайней мере именно для них размещалось больше всего вакансий в 2019 году.

Профсферы с самой высокой конкуренцией. Инфографика: hh.ua

Более того, по сравнению с 2018 годом доля предложений о работе в профсферах "IT, телеком" и "Маркетинг" даже возросла. А вот в "Бухгалтерии" и "Рабочем персонале" несколько снизилась (в пределах 1-3%).

На одну вакансию в этих профессиях приходилось от 1,4 до 3,2 резюме.

Для сравнения: в высококонкурентных сферах на одну вакансию может приходиться более 10 резюме. Например, в "Юриспруденции" - 8,1, в "Искусстве, развлечениях, масс-медиа" - 9,3, в "Домашнем персонале" - 10,5, в "Начале карьеры" -12,2, а в "Высшем менеджменте" - 30,8. А в среднем hh-индекс (соотношение количества CV количеству предложений о работе) в 2019 был 6,8.

Рейтинг профсфер. Инфографика: hh.ua

Будущее рынка труда

Согласно отчетам Государственной службы статистики об ожиданиях работодателей на ближайшее время, сфера розничной торговли почти единственная, где ожидается уменьшение количества работников.

Профессии, которые могут исчезнуть в будущем. Инфографика: hh.ua

Кроме того, в соответствии с мировыми тенденциями, будет увеличиваться количество профессионалов, задействованных в IT-сфере. Это касается растущего спроса на разработчиков и тестировщиков ПО, администраторов сетей и баз, модераторов, специалистов по робототехнике, по информационной безопасности, web-дизайнеров.

Тотальная диджитализация влияет не только на возникновение новых профессий, но и на функциональное наполнение уже имеющихся. Ежегодно возрастает актуальность цифровых навыков. А в вакансиях все чаще можно встретить требования о владении тем или иным специализированным ПО.

Однако проникновение IT во все сферы жизни также приводит к постепенному отмиранию некоторых профессий. Конечно, тотальная трансформация, роботизация и автоматизация рынка труда - перспектива ближайшего года. Но эти процессы постепенно уже осуществляются. Так, в числе ближайших претендентов на автоматизацию можно назвать рабочие и "рутинные" профессии (например, машинисты в метро, кассиры, кондукторы, упаковщики, менеджеры по работе с клиентами и т.д.). Следующий на очереди - линейный менеджмент, а в перспективе плюс-минус 20 лет - средний.

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