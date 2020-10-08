В 2021 році сфера обслуговування має повністю перейти на українську мову, - мовний омбудсмен

З січня 2021 року всі постачальники послуг будуть зобов'язані обслуговувати споживачів українською мовою у той час, як понад 80% громадян України не вважають першочерговою проблему розвитку української мови

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабінету Міністрів України, передають Українські Новини.

"З 16 січня наступного року сфера обслуговування повинна повністю користуватися державною мовою", - заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За словами мовного омбудсмена, вже в наступному році обслуговування споживачів, а також надання інформації про товари і послуги має відбуватися українською мовою.

Кремень також нагадав, що деякі положення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набрали чинності в цьому році. Так, наприклад, з 16 січня 2020 року всі політична реклама має виходити лише українською мовою.

Крім того, з 16 липня назви аеропортів, станцій, зупинок, технічна та проєктна документація, мова діловодства, документообігу, листування та звітності юридичних осіб також повинна бути українською мовою.

"Мовний закон - не перешкода, а додаткова можливість для бізнесу. Як бачимо, відповідальність бізнесу і повагу до українського законодавства отримує величезну підтримку суспільства", - зазначив омбудсмен.

Як повідомляли Українські Новини, раніше народний депутат Максим Бужанський прокоментував перспективи реалізації положень Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Також повідомлялося, що в квітні між членами парламентської фракції "Слуга народу" розгорілася суперечка, причиною якої став мовний закон і наслідки його зміни.

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