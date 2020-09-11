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11 сентября 2020, пятница, 09:21 2920 Инфографика
Общество 2020-09-11T11:45:03+03:00
Українські Новини
80% граждан Украины не считают первоочередной проблемой развитие украинского языка, - соцопрос

80% граждан Украины не считают первоочередной проблемой развитие украинского языка, - соцопрос

Татьяна Зотова
Язык, Соцопрос, Украинский язык, Українська мова
Українська мова. Фото: porokhivnytsya.com.ua
Українська мова. Фото: porokhivnytsya.com.ua

В стране есть на много больше первоочередных проблем, чем развитие украинского языка. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из результатов профильного социологического опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова.

Исходя из ответов респондентов, около 80% граждан, согласившихся принять участие в опросе, не считают первоочередной проблемой развитие украинского языка.

В то же время, подавляющее большинство опрошенных украинцев во всех регионах страны соглашаются, что все граждане должны владеть государственным языком: в целом в Украине соглашаются 79%, не согласны 16%.

Как сообщали Українські Новини, 72% опрошенных социологической службой Центра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива считают украинский язык важным атрибутом независимости Украины, 25% - нет.

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