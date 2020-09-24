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24 сентября 2020, четверг, 09:33 95 Мнение
Верховная Рада и партии 2020-09-24T09:33:01+03:00
Українські Новини
Максим Бужанский: Частный бизнес и языковой вопрос

Максим Бужанский: Частный бизнес и языковой вопрос

Павел Твердохлиб
Закон, Язык, Штраф, Верховная Рада Украины, Бужанский
Максим Бужанский, депутат
Максим Бужанский, депутат "Слуга народа". Українські Новини

О перспективах реализации нормы Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в контексте его применения на практике, свою точку зрения высказал народный депутат Максим Бужанский. По этому поводу он написал соотвествующую заметку на персональной странице в социальной сети Facebook.

"16, кажется, ноября, вступает в силу статья закона о языке, запрещающая частному бизнесу обслуживать клиента на любом другом языке, кроме государственного.

С штрафом в 300-400 необлагаемых минимумов.

Ресторан, СТО, шиномонтаж, магазин, парикмахерская, все это подпадает под действие закона.

В связи с этим, считаю необходимым, чтобы языковый омбудсмен Кремень в этот день отбыл на Закарпатье и лично проконтролировал, как это работает в упомянутых сферах бизнеса, принадлежащих украинцам - этническим венграм.

Вот прямо так и зашел вечерком на СТО на окраине Берегово и радушно сообщил, парни, с вас по 400 необлагаемых минимумов для начала.

Просто интересно, как пойдет.

Ставлю на СТОшников, если что", - резюмировал свой пост нардеп Бужанский.

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