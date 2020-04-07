Во фракции "Слуги народа" разгорелся жесткий спор об украинизации, - СМИ

В закрытом чате фракции "Слуга народа" разгорелся скандал на тему русского языка и его использования в Украине. Скриншоты переписки нардепа Евгения Шевченко с коллегами оказались в распоряжении портала "Страна".

Шевченко призывает менять закон о языках и предупреждает, что в нынешней редакции он приведет к плохим последствиям.

"Когда он начнет действовать в полном объеме, тогда и начнутся. Последствия в стране. А те, кто против, вы точно под флагом той партии шли? Может, нужно было идти в партии "Голос" или "Свобода", - пишет нардеп.

"Примем нормальный закон о русском и украинском языках, и ОП-ЗЖ не с чем будет идти на выборы", - предлагает он.

С Шевченко вступил в спор Александр Алексейчук.

"У нас есть закон и он действует, а если кто-то хочет поднимать тему языка, то я бы ему не советовал, потому что это приведет как минимум к не очень хорошим последствиям в середине фракции", - заявил он.

Шевченко же напомнил, что Зеленский обещал ослабить украинизацию.

"Лично вам напоминаю: Президент лично публично заявлял на выборах о пересмотре этого Закона. Если не врете, что поддерживаете Президента до сих пор, докажите голосованием", - написал депутат.

Он также заявил, что русский язык прописан в конституции страны.

"Русский язык никто не сможет искоренить в Украине. Никаким законом. Пока он есть в Конституции, Украина будет цельной и неделимой. Запомните все, русский язык из Конституции можно исключить только через референдум. Ваша позиция по языковой политике противоречит президентской. Зафиксировали!", - пишет Шевченко.

"Ты очень неправ", - ответил ему коллега по фракции Андрей Мотовиловец. Он также заявил, что у украинского языка не было таких прав, какие были у русского 50 лет.

А Алексейчук заявил, что Шевченко процитировал конституцию страны-агрессора. На что Шевченко ему показал скрин из конституции Украины, где гарантируется свободное развитие и защита русского языка.

Как информировали Українські Новини, "Оппозиционная платформа — За життя требует от власти немедленно прекратить политику языковых репрессий и вернуть права русскоязычным гражданам Украины!". Об этом говорится в заявлении партии.

Агентство сообщало, что Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде сократить финансирование Украинского культурного фонда и в связи с этим уменьшить бюджет, выделенный на обеспечение языкового омбудсмена.