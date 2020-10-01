ОПЗЖ - лидер симпатий на выборах в Николаевский горсовет, - опрос

31,7% респондентов, опрошенных в Николаеве Украинской социологической группой, проголосовали бы за партию "Оппозицонная платформа - За життя", 29,5% - за "Слугу народа", 13,4% - за "Пропозицію", 6,3% - за "Европейскую солидарность", 5,5% - за "Партию Шария" на выборах в Николаевский городской совет, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного в пресс-центре Українських Новин.

Такие результаты были бы среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Остальные партии набирают менее 5%: "За будущее" - 3,6%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 2,3%, "Наш край" - 2,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 1,6%, "Всеукраинское объединение "Свобода" - 1,4%, другие - менее 1%.

Опрос проводился 3-10 сентября среди 400 совершеннолетних жителей Николаева методом индивидуального интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини, жители Львова будут выбирать мэра из 17 кандидатов, а горсовет – из 19 партий.

Тем временем на выборах в Харьковский горсовет лидируют "Блок Кернеса" и ОПЗЖ.

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