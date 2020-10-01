подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
01 октября 2020, четверг, 11:40 96
Выборы 2020-10-01T15:30:05+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ - лидер симпатий на выборах в Николаевский горсовет, - опрос

ОПЗЖ - лидер симпатий на выборах в Николаевский горсовет, - опрос

Анна Рудык
Опрос, Выборы, Голосование, Местные выборы, ОПЗЖ, Местные выборы-2020
Голосование. Фото: Pixabay
Голосование. Фото: Pixabay

31,7% респондентов, опрошенных в Николаеве Украинской социологической группой, проголосовали бы за партию "Оппозицонная платформа - За життя", 29,5% - за "Слугу народа", 13,4% - за "Пропозицію", 6,3% - за "Европейскую солидарность", 5,5% - за "Партию Шария" на выборах в Николаевский городской совет,  если бы они проходили в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного в пресс-центре Українських Новин.

Такие результаты были бы среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Остальные партии набирают менее 5%: "За будущее" - 3,6%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 2,3%, "Наш край" - 2,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 1,6%, "Всеукраинское объединение "Свобода" - 1,4%, другие - менее 1%.

Опрос проводился 3-10 сентября среди 400 совершеннолетних жителей Николаева методом индивидуального интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини, жители Львова будут выбирать мэра из 17 кандидатов, а горсовет – из 19 партий.

Тем временем на выборах в Харьковский горсовет лидируют "Блок Кернеса" и ОПЗЖ.

Больше новостей о: Опрос Выборы Голосование Местные выборы ОПЗЖ Местные выборы-2020

На выборах в Харьковский горсовет лидируют "Блок К...
Сенкевич и Чайка выходят во второй тур на выборах ...
Выборы по новым правилам. В Раде разъяснили, как б...
ОПЗЖ и "Слуга народа" с большим отрывом лидируют н...
Заболеваемость коронавирусом в Киеве подскочила почти вдвое за сутки
Минэкономики прогнозирует снижение экономики в случае усиления карантина
Новости
Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами боевиков 15:29
Кабмин затронул интересы участников нелегального табачного рынка, – Сазонов 15:26
В Полтавской области с начала учебного года COVID-19 выявили у 145 преподавателей и учеников 15:25
Умер легендарный нападающий донецкого "Шахтера" Сергей Ателькин 15:05
Боевики не прекратили обстрелы даже во время пожаров на Луганщине 15:02
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин 23:59
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
больше новостей
Кабмин распределил деньги из Фонда борьбы с COVID-19. Куда пошли десятки миллиардов гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok