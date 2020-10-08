Мендель в маске выложила селфи на фоне Зеленского и Джонсона

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали соглашение о политическом сотрудничестве, а прессекретарь украинского лидера Юлия Мендель сделала селфи на их фоне прямо в момент подписания документа.

Фото она похвасталась в Instagram.

"Перед подписанием исторического соглашения Украины и Великобритании! Документом вводятся отношения стратегического партнерства и закрепляются основные направления сотрудничества Украины и Великобритании. Учитывая отсутствие между Украиной и Великобританией базового договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, закрепленные общеполитических принципов двустороннего сотрудничества и партнерства в новом Соглашении имеет важное стратегическое и практическое значение", — говорится в подписи к фото.

При этом Мендель в момент фото была в маске. Владимир Зеленский и Борис Джонсон – нет.

Как сообщади Українські Новини, 7 октября в ходе официального визита в Великобританию Зеленский и первая леди Елена Зеленская провели встречу с герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Позднее произошел казус: Офис Президента удалил с официального сайта главы государства информацию о приглашении Зеленским их королевских высочеств в Украину.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости