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08 октября 2020, четверг, 18:40 369
Президент 2020-10-08T18:41:43+03:00
Українські Новини
Мендель в маске выложила селфи на фоне Зеленского и Джонсона

Мендель в маске выложила селфи на фоне Зеленского и Джонсона

Кира Молчанова
Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Офис президента
Юлия Мендель. Фото: Instagram iuliia_mendel
Юлия Мендель. Фото: Instagram iuliia_mendel

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали соглашение о политическом сотрудничестве, а прессекретарь украинского лидера Юлия Мендель сделала селфи на их фоне прямо в момент подписания документа.

Фото она похвасталась в Instagram.

"Перед подписанием исторического соглашения Украины и Великобритании! Документом вводятся отношения стратегического партнерства и закрепляются основные направления сотрудничества Украины и Великобритании. Учитывая отсутствие между Украиной и Великобританией базового договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, закрепленные общеполитических принципов двустороннего сотрудничества и партнерства в новом Соглашении имеет важное стратегическое и практическое значение", — говорится в подписи к фото.

При этом Мендель в момент фото была в маске. Владимир Зеленский и Борис Джонсон – нет.

 
 
 
 
 
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Перед підписанням історичної угоди України та Великої Британії! Документом запроваджуються відносини стратегічного партнерства та закріплюються основні напрямки співробітництва України та Великої Британії. Враховуючи відсутність між Україною та Великою Британією базового договору про дружбу, співробітництво та партнерство, закріплення загальнополітичних принципів двостороннього співробітництва та партнерства у новій Угоді має важливе стратегічне та практичне значення.

Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Как сообщади Українські Новини, 7 октября в ходе официального визита в Великобританию Зеленский и первая леди Елена Зеленская провели встречу с герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Позднее произошел казус: Офис Президента удалил с официального сайта главы государства информацию о приглашении Зеленским их королевских высочеств в Украину.

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