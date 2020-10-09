В январе-сентябре продажи легковых электромобилей увеличились на 6%

В январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи легковых электромобилей увеличились на 6% до 5,4 тыс. единиц, в то время, как Кабмин предлагает Раде ввести законодательное определение электротранспорта.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"За девять месяцев 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 5,4 тыс. легковых электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на полностью электрические авто в Украине вырос на 6%. При этом доля подержанных машин в этих регистрациях составила 92%, против 91% годом ранее, а их средний возраст – 4 года. Самым популярным электрокаром на украинском рынке остается NISSAN Leaf. За последние девять месяцев автопарк страны пополнился 1 728 автомобилями этой модели", - говорится в сообщении.

На втором месте TESLA Model 3 - 657 продаж, на третьем TESLA Model S – 612, FIAT 500е – 287, TESLA Model X– 268 шт.

Среди новых электромобилей за 9 мес. наиболее продаваемым стал HYUNDAI Ioniq - 93 шт.

Как сообщали Українськi Новини, Рада хочет продлить освобождение от НДС импорта электромобилей до 2026.

Также в Украине на электромобили будут выдавать "зеленые" номера.

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