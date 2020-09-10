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10 сентября 2020, четверг, 11:00 262
Кабмин 2020-09-10T12:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмин предлагает Раде ввести законодательное определение электротранспорта

Кабмин предлагает Раде ввести законодательное определение электротранспорта

Александр Савич
Кабмин, Электромобиль, Электротранспорт, Электрокар, Кабинет Министров Украины
В Украине хотят законодательно определить электротранспорт. Фото: technews.tw
В Украине хотят законодательно определить электротранспорт. Фото: technews.tw

Вслед за информацией о том, что из-за карантина украинцы стали меньше покупать электрокары, стало известно, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести четкое определение в законодательстве термина "электрическое транспортное средство".

Об этом говорится в сообщении "Укравтопром" со ссылкой на Министра инфраструктуры Владислава Криклия, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 9 сентября на своем заседании Кабмин поддержал разработанный Мининфраструктуры законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильном транспорте".

Проект четко определяет на законодательном уровне термины "электрическое транспортное средство" ("электромобиль"), "электробус", "станция зарядки электромобилей", "грузовой электромобиль", "легковой электромобиль", "гибридный электромобиль", "плагин-гибридный электромобиль".

"Мы постепенно движемся к повсеместному использованию более экологичных и современных видов транспорта на электродвигателях. Электромобили уже стали неотъемлемой частью нашей жизни и в дальнейшем это направление будет только развиваться. И чем лучше правительство, Верховная Рада и государство в целом будет способствовать повышению уровня электромобильности в Украине, тем быстрее будет происходить это движение", – отметил Криклий.

Как сообщали Українські новини, в декабре Верховная Рада предлагала предусмотреть переход украинцев на электромобили до 2030 года.

Также ВР до 2026 года хочет продлить освобождение от НДС импорта электромобилей.

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