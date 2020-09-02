Рада хочет продлить освобождение от НДС импорта электромобилей до 2026

Верховная Рада намерена до 31 декабря 2025 года освободить от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу и/или поставке на таможенную территории Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), а также до 31 декабря 2028 года товаров для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электродвигателями, в то время, как в мае продажи электромобилей увеличились на 46,7%.

За принятие законопроекта № 3476 за основу проголосовали 316 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Также Рада намерена до 31 декабря 2033 года освободить от налогообложения прибыль (доход) предприятий: электротехнической промышленности, полученной от реализации электродвигателей, литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов, зарядных устройств собственного производства, предназначенных для транспортных средств, оснащенных исключительно электродвигателями; прибыль автомобильной промышленности, полученной от реализации транспортных средств собственного производства, оснащенных исключительно электродвигателями.

Кроме того, Рада намерена до 31 декабря 2030 года предусмотреть освобождение от сбора на обязательное государственное пенсионное страхование физических лиц, приобретающих право собственности на легковые автомобили, оснащенные исключительно электродвигателями, и право налогоплательщика включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода плательщика налога по результатам отчетного налогового года расходы на приобретение легковых автомобилей, оснащенных исключительно электродвигателями.

Также депутаты приняли за основу законопроект № 3477, которым предлагается временно, до 1 января 2029 года, освободить от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, оборудование, ввозимые на таможенную территорию Украины исключительно для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электродвигателями.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 года депутаты Верховной Рады предлагали предусмотреть переход украинцев на электромобили до 2030 года на законодательном уровне.

Кроме того, из-за карантина украинцы в апреле купили всего 38 электромобилей.

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