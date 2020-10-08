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08 жовтня 2020, четвер, 17:50 5
Суспільство 2020-10-08T18:30:02+03:00
Українські Новини
З початку навчального року в Рівненській області коронавірусом заразилися майже 500 учнів і викладачів

З початку навчального року в Рівненській області коронавірусом заразилися майже 500 учнів і викладачів

Константин Долгий
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Коронавірус в школі. Фото: Pexels
Коронавірус в школі. Фото: Pexels

В обласній державній адміністрації (ОДА) розповіли, скільки випадків зараження коронавірусом виявили від початку навчального року у сфері освіти у той час, як в Рівному через смерть від COVID-19 на карантин закрили онкологічне відділення лікарні.

Як передають Українські Новини, про це пише видання Крапка з посиланням на заступника голови Рівненської ОДА Ігоря Тимошенка.

"Найбільше хворих учнів, за період з 1 вересня до цього часу, в школах Рівного - 43 людини, Костопільського району - 16 осіб, Острозі - 11, Дядьковіцькій і Клесівській ОТГ - по 7", - розповів Тимошенко.

Він також додав, що на сьогодні випадків зараження коронавірусом не було зафіксовано серед учнів Березнівського, Дубенського, Дубровицького, Рокитнівського районів та ряду окремих об'єднаних територіальних громад області.

За його словами, всього з початку навчального року діагноз COVID-19 поставили 354 працівникам шкіл області та 141 учню. При цьому, на самоізоляції перебувають 509 вчителів і працівників навчальних закладів, а також 3 349 школярів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Рівному через спалах COVID-19 в навчальних закладах на самоізоляцію відправили кілька десятків учнів.

Крім того, у Рівненській області вперше підтвердили повторне зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2.

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