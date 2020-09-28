Из-за COVID-19 у преподавателей и учеников в Ровно 20 классов отправили на самоизоляцию

В то время как за минувшие сутки в Украине подтвердили более двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом, в Ровно из-за вспышки COVID-19 в учебных заведениях на самоизоляцию отправили несколько десятков учеников.

Как пишет в понедельник, 28 сентября, Радио ТРЕК, об этом заявила руководитель организационно-инспекторского отдела департамента образования Ровно Валентина Середюк.

По ее словам, на сегодня заражение коронавирусом нового типа выявили среди 37 школьников, также COVID-19 подтвердили среди 78 преподавателей и других работников учебных заведений.

"На самоизоляции находятся 882 школьников, то есть 24 класса в разных учебных заведениях города", — рассказала она.

Она добавила, что больше всего классов отправили на самоизоляцию в школах № 25 и № 2, а также в НВК № 28 и № 24.

Как сообщали Українські Новини, ранее из-за выявленного заражения коронавирусом отправили на самоизоляцию учащихся четырех школ на территории Бабинской, Млиновской и Шпановской ОТГ Ровенской области.

Также сообщалось, что врачи из Ровенской области заявили о первом случае повторного заражения коронавирусом у человека, который ранее смог выздороветь после COVID-19.

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