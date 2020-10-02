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02 октября 2020, пятница, 14:44 475
Общество 2020-10-02T15:00:01+03:00
Українські Новини
Из-за смерти от COVID-19 в Ровно на обсервацию закрыли онкологическое отделение больницы

Из-за смерти от COVID-19 в Ровно на обсервацию закрыли онкологическое отделение больницы

Константин Долгий
Ровно, Ровенская область, Смерть от коронавируса, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Ровенской области
Больница. Фото: Информатор
Больница. Фото: Информатор

В то время как в Ровенской области выявили первый случай повторного заражения коронавирусом, в Ровно на карантин закрыли отделение областной детской больницы из-за случая смерти от COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом в пятницу, 2 октября, пишет Rivne Media.

Инцидент произошел в отделении онкогематологии, где накануне скончался 13-летний ребенок. Сообщается, что он имел онкологическое заболевание, а недавно у него также выявили заражение коронавирусом.

Отмечается, что при поступлении в медучреждение ПЦР и ИФА тесты дали негативный результат.

В Ровенской областной государственной администрации заявили, что в связи с подобным случаем отделение онкогематологии областной детской больницы было закрыто на обсервацию. Также начато эпидемиологическое расследованием по факту смерти ребенка.

Как сообщали Українські Новини, с начала учебного года в Ровно почти 900 учеников перевели на дистанционное обучение из-за случаев COVID-19 в учебных заведениях.

Кроме того, ранее вспышку COVID-19 зафиксировали среди работников Ровенской атомной электростанции.

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