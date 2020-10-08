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08 октября 2020, четверг, 18:08 70
Общество 2020-10-08T18:08:35+03:00
Українські Новини
В Киевской области фиксируют нарушения карантина школами и детсадами

В Киевской области фиксируют нарушения карантина школами и детсадами

Валерия Драгомирова
Киевская область, Нарушение карантина, Нарушение карантина в школах, Нарушение карантина в садиках
Садик. Фото: pexels
Садик. Фото: pexels

Главное управление Государственной служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявило 221 нарушение карантина школами Киевской области за сентябрь, в то время, как в области почти две сотни случаев коронавируса за сутки

Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации Александр Светлый, передают Українські Новини.

"Главное управление Госпродпотребслужбы усилило контроль касательно выполнения противоэпидемических мер учебными заведениями и субъектами хозяйствования, учреждениями общепита, агропродовольственными рынками… В них (школах) выявлено 221 нарушение", - сказал он.

Светлый сообщил, что в общем в сентябре Госпродпотребслужбой была проверена 901 школа.

По его словам, также было выявлено 141 нарушение в детских садах, общее количество проверенных дошкольных учебных учреждений составляет 820.

Светлый заявил, что в соответствии с вышеуказанными нарушениями были составлены протоколы и предписания об устранении нарушений, а также предоставлены предложения для дальнейшей работы.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве продолжает расти количество новых случаев заражения COVID-19

Тем временем в Украине 5 397 новых случаев коронавируса и 93 смерти за сутки.

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