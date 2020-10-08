Зеленский обсудил с Джонсоном в Лондоне торговые отношения и пригласил его в Украину

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном торговые отношения между государствами и пригласил его посетить Украину.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"В Лондоне состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Обсуждалась необходимость улучшения торговых отношений. Премьер-министр Великобритании отметил, что поднятие уровня товарооборота между обеими странами стоит высоко на повестке дня", - сказано в нем.

Зеленский рассказал британскому премьеру о проектах и ​​реформах в Украине для поднятия экономики, в частности, о "Большом строительстве", "инвестиционной няне", банковском законе и развитии сельскохозяйственной отрасли.

"Украина известна как один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире. У нас Великобритания сможет покупать сельскохозяйственную продукцию высокого качества по привлекательным ценам", - отметил он.

В ходе встречи собеседники также обсудили пандемию коронавируса и глобальный климатический кризис.

"Борис Джонсон подчеркнул, что позиция Великобритании состоит в том, что каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана. Владимир Зеленский отметил, что у Украины есть мощности для массового производства и она ожидает изготовления вакцины", - говорится в сообщении.

Также Зеленский рассказал Джонсону о ситуации с безопасностью на Донбассе и поблагодарил за неизменную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Президент Украины пригласил премьер-министра Великобритании посетить нашу страну с официальным визитом", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании.

Ранее Офис Президента удалил с официального сайта информацию о приглашении Зеленским принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Украину в ходе их встречи в Букингемском дворце 7 октября.







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