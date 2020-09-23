В Одессе задержан мужчина, который зарезал работницу круглосуточной аптеки

В то время как во Львове группа подростков жестоко избила двух пенсионеров, в результате чего один из них скончался, в Одессе сотрудники правоохранительных задержали подозреваемого в убийстве провизора аптеки.

Как пишет Odessa Online, об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовного розыска Национальной полиции.

Убийцей девушки оказался знакомый погибшей. Кроме того, ранее мужчина также работал в аптеке, где было совершено убийство.

По данным следствия, на тяжкое преступление мужчина пошел из корыстных побуждений.

Убийца пришел в аптеку ночью и попросил свою знакомую, чтобы она впустила его. Девушка согласилась и позволила ему войти, после чего он нанес ей множественные ранения ножом.

Сообщается, что девушка-провизор от полученных повреждений скончалась на месте.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 23 сентября, в помещении круглосуточной аптеки по улице Академика Королева был обнаружен труп девушки-провизора. На месте работали сотрудники полиции, а в городе был объявлен план "Перехват".

Также сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в убийстве гардеробщицы Верховной Рады, тело которой нашли вблизи ее дачи в июле 2019 года.

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