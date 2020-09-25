В Харьковской области пьяный мужчина зарезал свою беременную супругу

В то время как в Одессе правоохранительные органы нашли подозреваемого в убийстве работницы круглосуточной аптеки, в Харьковской области полиция задержала мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил собственную супругу.

Как передают Українські Новини, об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

Инцидент произошел в понедельник, 21 сентября, в населенном пункте Старая Покровка в Чугуевском районе области.

Сообщается, что между супругами разгорелась ссора, в результате чего 48-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные ножевые ранения своей жене.

От полученных ранений женщина, которая находилась на седьмом месяце беременности, скончалась на месте. Ее тело обнаружили 23 сентября.

Сотрудники полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении умышленного убийства. Его задержали в рамках ст. 208 Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе отметили, что за совершенное преступление задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщали Українські Новини, во Львове группа подростков избила двух мужчин престарелого возраста, в результате чего один из них впал в кому, а другой — скончался на месте.

Также сообщалось, что в Киевской области задержали подозреваемого в убийстве женщины, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде Украины.

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