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04 сентября 2020, пятница, 17:57 6
Общество 2020-09-04T17:57:35+03:00
Українські Новини
Сопротивлялась при грабеже и изнасиловании: задержан убийца гардеробщицы Верховной Рады

Сопротивлялась при грабеже и изнасиловании: задержан убийца гардеробщицы Верховной Рады

Константин Долгий
Верховная Рада, национальная полиция, Убийство, Полиция Киева, Задержание подозреваемого
Полиция раскрыла убийство гардеробщицы Верховной Рады Антонины Шпир. Фото: kv.npu.gov.ua
Полиция раскрыла убийство гардеробщицы Верховной Рады Антонины Шпир. Фото: kv.npu.gov.ua

Работники полиции Киевской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 66-летней Антонины Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде Украины. Об этом рассказал начальник областного управления Нацполиции Андрей Небитов, передают Уркаїнські Новини.

Правоохранителям понадобился год, чтобы отработать и проанализировать все насильственные преступления, которые были совершены в Житомирской и Киевской областях, и выйти на подозреваемого.

Им оказался житель Киевской области 1967 года рождения. Отмечается, что ранее он был пять раз судим за совершение грабежей и насильственных преступлений. В последний раз он отсидел пять лет и вышел на свободу в 2016 году.

Небитов рассказал, что мужчина попытался ограбить и изнасиловать Шпир, однако женщина оказала ему сопротивление, что и стало причиной убийства. По слова правоохранителя, преступник задушил свою жертву.

Кроме того, в полиции не исключают, что количество пострадавших от действий злоумышленника людей может быть больше. Он призвал всех возможных жертв обратиться к представителям правоохранительных органов.

Как сообщали Українські Новини, 3 июля 2019 года  работавшую в гардеробе Верховной Раде 66-летнюю Антонину Шпир нашли мертвой на кукурузном поле вблизи населенного пункта, где у женщины была дача.

Также ранее сообщалось, что обвинение в гибели 5-летнего Кирилла Тлявова может быть переквалифицировано на умышленное убийство.

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