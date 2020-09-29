Коронавирус влияет на уровень тестостерона у мужчин и снижает их сексуальное влечение, — ученые

В то время как медики из Великобритании выделили шесть основных форм течение респираторного заболевания COVID-19, ученые из Турции заявили, что коронавирус способен оказывать негативное влияние на мужское здоровье и снижать сексуальное влечение.

Как передают Українські Новини, об этом пишет британское издание The Daily Mail.

К соответствующему выводу пришли турецкие специалисты из Университета Мерсина, которые проанализировали уровень полового гормона тестостерона у 200 мужчин, ранее переболевших COVID-19.

Согласно результатам анализов, у 51% мужчин развилось состояние, при котором организм перестал вырабатывать нужное количество тестостерона. У некоторых он упал до гранично нездорового уровня.

Отмечается, что проблемы с выработкой гормона возникли также и у тех мужчин из числа обследуемых, у которых течение COVID-19 было бессимптомным. Они также сообщили медикам о снижении полового влечения, что по словам специалистов, является признаком низкого уровня тестостерона.

Ученые подчеркнули, что тестостерон влияет не только на функционирование половых органов мужчин, но также помогает в регуляции иммунных реакций в организме. Низкий уровень гормона, обращают внимание специалисты, может привести к развитию воспалений, сердечным заболеваниям и смерти от таких болезней, как, например, грипп.

Как сообщали Українські Новини, ученые из Медицинской школы Университета Колорадо и Йельского университета в США выявили способность коронавируса проникать в ткани головного мозга человека, и с помощью нейронов заниматься самокопированием.

Также сообщалось, что в Японии была разработана ультрафиолетовая лампа, которая способна убивать частицы коронавируса в воздухе и на поверхности предметов.

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