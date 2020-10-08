Школьные учителя смогут создавать собственные учебные планы. Новый госстандарт предусматривает вариативность

Учителя получат больше свободы в организации учебного процесса. Фото: neuch.org

Учителя получат больше свободы в организации учебного процесса. Фото: neuch.org

Государственный стандарт базового среднего образования предусматривает вариативность учебных планов и моделей учебных программ, в то время как в киевских школах перенесут осенние каникулы.

Об этом сообщили заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий и заместитель директора команды поддержки реформ Минобразования Роман Шиян на пресс-конференции в четверг, передают Українськi Новини.

"На нормативном уровне вариативность типового учебного плана и моделей учебных программ по предметам – это основное изменение, которое состоится вследствие принятия госстандарта", – сказал Шиян.

Он отметил, что в госстандарте, принятом в 2011 году, был закреплен четкий и жесткий типовый базовый учебный план.

Сейчас же предлагается возможность на выбор учительского сообщества конструировать собственный учебный план.

Мандзий отметила, что на пилотном уровне новый госстандарт заработает в 2021-2022 учебном году, а в 2022 году только 5-е классы полностью будут обучаться по новому госстандарту.

Для учеников 6-9 классов актуальным в обучении останется госстандарт 2011 года.

Замминистра подчеркнула, что выбор образовательной программы учебного заведения – это реакция школы на потребности ученика.

Как сообщали Українські новини, МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов.

Также МОН опубликовало список самых популярных профессий среди поступающих в ПТУ.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости