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08 октября 2020, четверг, 16:23 51
Общество 2020-10-08T16:23:02+03:00
Українські Новини
Школьные учителя смогут создавать собственные учебные планы. Новый госстандарт предусматривает вариативность

Школьные учителя смогут создавать собственные учебные планы. Новый госстандарт предусматривает вариативность

Александр Савич
Школа, Учителя, Учитель, Среднее образование, Учебный процесс, Госстандарт среднего образования
Учителя получат больше свободы в организации учебного процесса. Фото: neuch.org
Учителя получат больше свободы в организации учебного процесса. Фото: neuch.org

Государственный стандарт базового среднего образования предусматривает вариативность учебных планов и моделей учебных программ, в то время как в киевских школах перенесут осенние каникулы.

Об этом сообщили заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий и заместитель директора команды поддержки реформ Минобразования Роман Шиян на пресс-конференции в четверг, передают Українськi Новини.

"На нормативном уровне вариативность типового учебного плана и моделей учебных программ по предметам – это основное изменение, которое состоится вследствие принятия госстандарта", – сказал Шиян.

Он отметил, что в госстандарте, принятом в 2011 году, был закреплен четкий и жесткий типовый базовый учебный план.

Сейчас же предлагается возможность на выбор учительского сообщества конструировать собственный учебный план.

Мандзий отметила, что на пилотном уровне новый госстандарт заработает в 2021-2022 учебном году, а в 2022 году только 5-е классы полностью будут обучаться по новому госстандарту.

Для учеников 6-9 классов актуальным в обучении останется госстандарт 2011 года.

Замминистра подчеркнула, что выбор образовательной программы учебного заведения – это реакция школы на потребности ученика.

Как сообщали Українські новини, МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов.

Также МОН опубликовало список самых популярных профессий среди поступающих в ПТУ.

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