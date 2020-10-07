В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ

В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com

В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com

Каникулы перенесут, и школьники будут отдыхать с 21 по 28 октября.

"Об этом говорится в документе, который отправили начальникам управлений образования районных в Киеве государственных администраций и руководителям учебных заведений столицы", – сообщает Обозреватель.

Причинами переноса каникул называют эпидемию коронавирусной инфекции, а также местные выборы, которы должны пройти 25 октября.

"С целью предотвращения распространения COVID-19, создания безопасных условий для участников образовательного процесса во время подготовки и проведения местных выборов... предлагаем провести осенние каникулы с 21 по 28 октября включительно. Подчеркиваем на неукоснительном выполнении в учебных заведениях всех необходимых мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни", – говорится в сообщении.

Документ о переносе осенних каникул в Киеве. Фото: Обозреватель

Как сообщали Українські новини, 25 октября в Украине состоятся местные выборы.

Также в Киеве заболеваемость коронавирусом снова приблизилась к 400 случаям в сутки.

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