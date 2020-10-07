В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ

Осенние каникулы в киевских школах, которые должны были состояться с с 26 по 1 ноября, перенесут. Об этом сообщает Обозреватель. Каникулы перенесут, и школьники будут отдыхать с 21 по 28 октября. "Об этом говорится в документе, который отправили начальникам управлений образования районных в Киеве государственных администраций и руководителям учебных заведений столицы", – сообщает Обозреватель. Причинами переноса каникул называют эпидемию коронавирусной инфекции, а также местные выборы, которы должны пройти 25 октября. "С целью предотвращения распространения COVID-19, создания безопасных условий для участников образовательного процесса во время подготовки и проведения местных выборов... предлагаем провести осенние каникулы с 21 по 28 октября включительно. Подчеркиваем на неукоснительном выполнении в учебных заведениях всех необходимых мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни", – говорится в сообщении. Документ о переносе осенних каникул в Киеве. Фото: Обозреватель Как сообщали Українські новини, 25 октября в Украине состоятся местные выборы. Также в Киеве заболеваемость коронавирусом снова приблизилась к 400 случаям в сутки.