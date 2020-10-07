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07 октября 2020, среда, 16:40 5390 Документ
Общество 2020-10-07T17:00:01+03:00
Українські Новини
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ

В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ

Александр Савич
Школа, Каникулы, осенние каникулы, Местные выборы-2020, Коронавирус в школе
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com

Осенние каникулы в киевских школах, которые должны были состояться с с 26 по 1 ноября, перенесут. Об этом сообщает Обозреватель.

Каникулы перенесут, и школьники будут отдыхать с 21 по 28 октября.

"Об этом говорится в документе, который отправили начальникам управлений образования районных в Киеве государственных администраций и руководителям учебных заведений столицы", – сообщает Обозреватель.

Причинами переноса каникул называют эпидемию коронавирусной инфекции, а также местные выборы, которы должны пройти 25 октября.

"С целью предотвращения распространения COVID-19, создания безопасных условий для участников образовательного процесса во время подготовки и проведения местных выборов... предлагаем провести осенние каникулы с 21 по 28 октября включительно. Подчеркиваем на неукоснительном выполнении в учебных заведениях всех необходимых мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни", – говорится в сообщении.

Документ о переносе осенних каникул в Киеве. Фото: ОбозревательДокумент о переносе осенних каникул в Киеве. Фото: Обозреватель

Как сообщали Українські новини, 25 октября в Украине состоятся местные выборы.

Также в Киеве заболеваемость коронавирусом снова приблизилась к 400 случаям в сутки.

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