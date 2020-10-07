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07 октября 2020, среда, 05:50 4724
Экономика 2020-10-07T05:50:01+03:00
Українські Новини
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов

Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов

Кира Молчанова
Коммунальные услуги, Платежки, Коммунальные платежи, тариф на электроэнергию, Платежки за газ
Счета. Фото: Pixabay
Счета. Фото: Pixabay

Уже в этом месяце начинается новый отопительный сезон, и украинцам придется больше платить за коммунальные услуги. Тем более, в этом году в силу вступают новые тарифы и правила расчета с поставщиками. О том, как изменятся тарифы, расспрашивало экспертов издание "Сегодня".

Рыночные тарифы на газ принесли подорожание

действие ПСО, и для населения начали действовать рыночные тарифы на газ. Поставщики будут раз в месяц менять тарифы. В первый месяц изменения были в сторону увеличения. Эксперты считают, что так будет и дальше. Например, у "Нафтогаза" в августе цена на газ для бытовых потребителей составляла 3,24 грн за 1 кубометр (в тарифе "Месячный", а в сентябре выросла до 4,7 грн. Есть и годовые тарифы. У "Нафтогаза" он составляет 5,24 грн за кубометр. То есть дороже месячного. Колебаться в течение года он не будет.

Рост цен в первую очередь коснется жителей сельской местности или многоэтажек с газовыми колонками.

Аномалия с тарифами на отопление и воду

Логично, что рос цен на газ влечет за собой удорожание тарифа на отопление и воду. Но не в этом году. Регионы наоборот стали снижать тарифы на тепло и горячую воду для населения. Эксперты считают, что аномалию вызвали предстоящие выборы. Называют еще одну причину: когда тарифы на тепло утверждались, стоимость газа была 8-10 тыс. гривен за тысячу кубометров. Однако сейчас цена газа в 1-1,5 раза ниже. Даже если газ будет дорожать, все равно та цена, которая заложена в тариф по горячей воде и отоплению, будет выше.

Почему дорожают квартплата и вывоз мусора

За эти тарифы отвечает местная власть. Несмотря на выборы, цена на услуги может вырасти. Это связано с повышением минимальных зарплат. Повышение минималки до 5 000 гривен на них не повлияет, но следующее повышение – до 6 000 – принесет за собой рост тарифов. В их структуре значительную часть составляет зарплата исполнителям. В частности, тарифы на обслуживание дома и на вывоз бытовых отходов. Местные выборы к этому времени закончатся и сдерживающего рычага больше не будет.

Насколько подорожает электричество

Пока речь не идет о планах изменить тариф на электроэнергию для простых потребителей. В то же время низкие цены для населения компенсируются высокими ценами для небытовых потребителей, которые периодически пересматриваются.

Сдерживающим фактором для повышения тарифов может стать и карантин. Доходы украинцев упали, а долги за коммунальные услуги даже с действующими тарифами – выросли.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада уменьшила финансирование льгот и жилищных субсидий, поэтому до 20% субсидиантов могут потерять помощь на оплату коммунальных платежей.

Кроме того, в Украине начиная с осени газ подорожает от 5,4 до 7 грн за кубометр.

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