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08 октября 2020, четверг, 14:54 731
Политика 2020-10-08T15:00:01+03:00
Українські Новини
Из-за концерта Ирины Билык в Харькове полиция открыла дело

Из-за концерта Ирины Билык в Харькове полиция открыла дело

Ольга Фандорина
Полиция, Харьков, Ирина Билык, Карантинные ограничения
Ирина Билык. Фото: facebook.com/ira.bi
Ирина Билык. Фото: facebook.com/ira.bi

Полиция открыла дело по факту нарушения карантинных ограничений во время концерта певицы Ирины Билык в Харькове, также как ранее на Олю Полякову.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

"Так, в нарушение норм, установленных с целью предотвращения распространения инфекционных болезней, 5 октября во Дворце студентов по улице Пушкинской состоялся внеплановый концерт народной артистки Украины. По словам организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей. Все заходили в помещение в масках, на входе у зрителей замеряли температуру", - сказано в нем.

Отмечается, что по данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51 тысяч гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

СМИ сообщали, что 5 октября Билык выступила в Харькове, отнесенном к "оранжевой" эпидемической зоне.

Как сообщали Українські Новини, 3 сентября Оля Полякова и Alyona Alyona, Алина Паш и другие представители музыкальной индустрии митинговали под Кабмином. Они выступали против выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов.

Также за все время пандемии коронавируса больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (24 450), Львовской (21 194) и Харьковской областях (20 518).

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