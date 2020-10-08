Через концерт Ірини Білик у Харкові поліція відкрила справу

Поліція відкрила справу за фактом порушення карантинних обмежень під час концерту співачки Ірини Білик в Харкові, також як раніше на Олю Полякову.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Харківської області, передають Українські Новини.

"Так, порушення норм, встановлених з метою запобігання поширення інфекційних хвороб, 5 жовтня у Палаці студентів по вулиці Пушкінській відбувся позаплановий концерт народної артистки України. За словами організаторів концерту, захід відвідали 487 глядачів. Всі заходили в приміщення в масках, на вході у глядачів заміряли температуру ", - сказано в ньому.

Зазначається, що за даним фактом відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 51 тисяч гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той же термін.

ЗМІ повідомляли, що 5 жовтня Білик виступила в Харкові, який віднесений до "помаранчевої" епідемічної зони.

Як повідомляли Українські Новини, 3 вересня Оля Полякова та Alyona Alyona, Аліна Паш та інші представники музичної індустрії мітингували під Кабміном. Вони виступали проти вибіркових карантинних обмежень та дискримінації організаторів концертів.

Також за весь час пандемії коронавірусу найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (24 450), Львівській (21 194) та Харківській областях (20 518).

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