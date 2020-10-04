Полиция открыла уголовное производство из-за концерта Оли Поляковой ко Дню учителя в Харькове

В Харькове в субботу, 3 октября, прошел бесплатный концерт украинской певицы Оли Поляковой по случаю празднования Дня учителя, куда пришли тысячи жителей. Об этом сообщает издание STATUS QUO.

Так, на фото с концерта видно, что большинство зрителей пришли без масок, несмотря на то, что Харьковская область несколько дней подряд является лидером по количеству новых заболевших коронавирусом в стране.

Концерт Оли Поляковой ко Дню учителя в Харькове. Фото: city.kharkov.ua

Как сообщает полиция Харьковской области, по факту нарушения требований карантина уже открыли уголовное производство.

"Несмотря на действующий карантин, на стадионе по Профсоюзному бульвару состоялся концерт, который посетили около 2 тыс. человек", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Отмечается, что сотрудники Новобаварского отделения полиции 1 октября увидели информацию о проведении концерта на территории района. После этого они отправили запрос в райадминистрацию, в котором хотели узнать об организаторе мероприятия и ориентировочном количестве участников, а также напомнили об уголовной ответственности за нарушение карантинных мер, поскольку Харьков с 28 сентября отнесен к оранжевой зоны уровня эпидемической опасности.

3 октября 40 сотрудников Новобаварского и Холодногорского отделов полиции находились по месту проведения массовых мероприятий с целью разъяснения гражданам правил соблюдения карантина, а также фиксации противоправных действий со стороны организаторов мероприятия.

Следственным Новобаварского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51000 гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українські Новини, 3 сентября Оля Полякова и Alyona Alyona, Алина Паш и другие представители музыкальной индустрии митинговали под Кабмином. Они выступали против выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов.

Также за все время пандемии коронавируса больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (24 450), Львовской (21 194) и Харьковской областях (20 518).

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости