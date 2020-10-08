На Донбассе на взрывном устройстве подорвались женщина с ребенком

Женщина с сыном подорвались на взрывном устройстве на Донбассе 28 сентября.

Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ, передают Українськi Новини.

"6 октября женщина (40-49 лет) по телефону сообщила наблюдателям, что 28 сентября она вместе с сыном и дочерью искала свою корову в поле вблизи Золотого-5 (Михайловки), где наступила на взрывное устройство. Она отметила, что получила серьезные ранения левой ноги, которую пришлось ампутировать ниже колена, а также многочисленные ранения правой ноги", - сказано в нем.

Женщина добавила, что ее сын получил ранение глаз, а дочь не пострадала.

В тот же день ее сестра по телефону сообщила команде миссии, что 28 сентября узнала об инциденте от дочери пострадавшей, а когда добралась до указанного поля, увидела раненых сестру и племянника.

29 сентября в больнице Первомайска (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) медицинский персонал сообщил наблюдателям, что 28 сентября к ним доставили женщину с ранениями, которые отвечали последствиям срабатывания взрывного устройства, и добавил, что ее прооперировали.

В тот же день медики больницы в Луганске сказали команде Миссии, что 28 сентября был госпитализирован мальчик (11 лет) с ранениями, которые соответствовали последствиям срабатывания взрывного устройства, и что ему сделали прооперировали глаза.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 7 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Ранее, 3 октября боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь среди военных не было.

В понедельник боевики стреляли из гранатометов. За сутки режим "тишины" нарушен четыре раза.

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