подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
08 октября 2020, четверг, 13:00 212
Экономика 2020-10-08T15:00:03+03:00
Українські Новини
За 9 месяцев Украина сократила экспорт продукции на 5,6%

За 9 месяцев Украина сократила экспорт продукции на 5,6%

Елена Новикова
Экспорт, Государственная таможенная служба, Отрицательное сальдо, Сокращение экспорта
Экспорт. Фото: pixabay.com
Экспорт. Фото: pixabay.com

В январе-сентябре 2020 года Украина сократила экспорт продукции на 5,6%, или на 2,1 млрд долларов, до 35,1 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время, как зимой Украина может начать экспорт газа в Европу.

Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы, передают Українськi Новини.

Согласно ему, основными покупателями украинской продукции за указанный период были Китай - на 4,8 млрд долларов, Польша - на 2,3 млрд долларов, Россия - 2 млрд долларов.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров входят зерновые культуры (за 9 месяцев поставлено на 6,8 млрд долларов), черные металлы (на 5,8 млрд долларов) и подсолнечное масло (на 4 млрд долларов).

В то же время в январе-сентябре 2020 года Украина сократила импорт продукции на 11,8%, или на 5,1 млрд долларов, до 38 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, сальдо является отрицательным и составляет 2,9 млрд долларов.

Крупнейшими странами-поставщиками продукции за этот период стали Китай (импорт на 5,8 млрд долларов), Германия (3,7 млрд долларов) и Россия (3,4 млрд долларов).

Больше всего импортировали в Украину топлива, нефти и продуктов ее перегонки (на 5,7 млрд долларов), машин, оборудования и механических устройств (4,3 млрд долларов) и средств наземного транспорта (3,8 млрд долларов).

Как сообщали Українськi Новини, Минэкономики хочет разрешить экспорт коньячных купажей.

Ранее сообщалось о том, что за 8 месяцев экспорт украинской агропродукции сократился на 0,8%.

Больше новостей о: Экспорт Государственная таможенная служба Отрицательное сальдо Сокращение экспорта

Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании
Глава НБУ Шевченко рассказал, за что Рожковой и Сологубу объявили выговор
Новости
Деньги
"Наш Край" заявил о провокации на выборах: взломали офис, подбросили пакет с деньгами 15:03 Документ
Из-за концерта Ирины Билык в Харькове полиция открыла дело 14:54
Всех студентов университета имени Шевченко отправили на карантин 14:52
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Зеленский в кресле Черчилля вдохновился для победы над Россией, – МИД 14:48
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Дело о 890 га в Буче: община отстояла в апелляции право на землю, людей выселять с участков не будут 17:56
больше новостей
За 9 месяцев Украина сократила экспорт продукции на 5,6%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok