За 9 месяцев Украина сократила экспорт продукции на 5,6%

В январе-сентябре 2020 года Украина сократила экспорт продукции на 5,6%, или на 2,1 млрд долларов, до 35,1 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время, как зимой Украина может начать экспорт газа в Европу.

Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы, передают Українськi Новини.

Согласно ему, основными покупателями украинской продукции за указанный период были Китай - на 4,8 млрд долларов, Польша - на 2,3 млрд долларов, Россия - 2 млрд долларов.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров входят зерновые культуры (за 9 месяцев поставлено на 6,8 млрд долларов), черные металлы (на 5,8 млрд долларов) и подсолнечное масло (на 4 млрд долларов).

В то же время в январе-сентябре 2020 года Украина сократила импорт продукции на 11,8%, или на 5,1 млрд долларов, до 38 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, сальдо является отрицательным и составляет 2,9 млрд долларов.

Крупнейшими странами-поставщиками продукции за этот период стали Китай (импорт на 5,8 млрд долларов), Германия (3,7 млрд долларов) и Россия (3,4 млрд долларов).

Больше всего импортировали в Украину топлива, нефти и продуктов ее перегонки (на 5,7 млрд долларов), машин, оборудования и механических устройств (4,3 млрд долларов) и средств наземного транспорта (3,8 млрд долларов).

Как сообщали Українськi Новини, Минэкономики хочет разрешить экспорт коньячных купажей.

Ранее сообщалось о том, что за 8 месяцев экспорт украинской агропродукции сократился на 0,8%.

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