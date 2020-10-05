Украина может зимой начать экспорт газа в Европу, - "Укртрансгаз"

Оператор газовых хранилищ компания "Укртрансгаз" не исключает начало экспорта газа из Украины в страны Европейского Союза.

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза", передают Українські Новини.

"Не исключаем, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке, Украина начнет свой экспорт газа в страны ЕС. В отечественных ПХГ на сегодня достаточно запасов, чтобы не только обеспечить теплом украинцев, но и получить дополнительный доход от реализации газа за рубежом", - сказал временно исполняющий обязанности генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

Также он подчеркнул, что в этом году уровень наполнения украинских газохранилищ достигнет самого высокого уровня за последние десять лет, что поспособствует стабильному прохождению отопительного сезона 2020/21 годов.

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С 1 августа в Украине прекратило действие положение о наложении специальных обязанностей (ПСО) на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" по продаже газа населению и запущен рынок газа для бытовых потребителей.

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